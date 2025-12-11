Em português, Memphis Depay valoriza vitória do Corinthians e se declara à torcida

O atacante Memphis Depay analisou a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro por 1 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O holandês marcou o único gol do jogo, aos 22 minutos do primeiro tempo, após assistência de cabeça de Yuri Alberto. Entretanto, o camisa 10 do Timão deu os méritos do resultado à atuação da defesa, que soube segurar a pressão adversária. O jogador ainda rasgou elogios à Raposa, rival da noite.

“A primeira parte foi muito importante, um jogo difícil de controlar. O Cruzeiro é um time bom. Mas marcamos um gol e defendemos bem. Os zagueiros (estiveram) muito concentrados. Agora precisamos descansar e recuperar, preparar para o próximo jogo”, disse o atleta, em português, na saída do gramado.

Memphis Depay se declara à torcida do Corinthians

Na mesma entrevista, o jogador aproveitou para exaltar a torcida do Timão, que marcou presença no Mineirão. Segundo o camisa 10 alvinegro, a torcida do Corinthians será parte fundamental do jogo de volta, na Neo Química Arena, casa do Corinthians.

“Os torcedores sabem o quanto são importantes. Eles nos dão força durante o jogo. Em casa será ainda mais. Eles são muito importantes para nós. Jogamos por eles. Eles nos dão tudo. Queremos ganhar este título por eles”, finalizou Depay.

O jogo de volta entre Corinthians e Cruzeiro está marcado para o domingo (14), às 18h (de Brasília). O Timão tem a vantagem do empate para avançar à decisão do torneio nacional.

