Jardim admite Cruzeiro abaixo do esperado e aponta pistas para buscar a virada fora de casa

O Cruzeiro não conseguiu aproveitar a vantagem de jogar dentro de casa para sair em vantagem na semifinal da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (10), o Cabuloso perdeu para o Corinthians por 1 a 0, no Mineirão, pelo jogo de ida do duelo.

Na visão do técnico Leonardo Jardim, a equipe apresentou diversas dificuldades no começo do jogo, até sofrer o gol. Depois disso, conseguiu evoluir, principalmente na segunda etapa. Entretanto, o treinador ainda destacou pontos que prejudicaram a partida celeste no Mineirão.

“Na minha opinião, até o gol do Corinthians, nós não estivemos bem. Não estivemos na agressividade sobre o adversário, no passe, falhamos muito no passe. Aos poucos melhoramos. Na segunda parte melhoramos bastante. Faltou um pouco de efetividade no gesto técnico, no passe, na finalização. O volume de jogo foi pouco, não se jogou 45 minutos, um jogo muito parado. O adversário parava o jogo e dava mais um toque na bola”, reclamou.

O português também comentou sobre o favoritismo que era dado ao Cruzeiro antes da partida. Jardim enfatizou que duelos nesta fase da competição são sempre complicados e que o time precisa jogar como jogou na temporada para buscar a classificação.

“Disse aos jogadores que muita gente falou que ia ser fácil e já tinha avisado que uma semifinal de uma copa, com duas equipes de camisa grande, não há jogos fáceis. Foi isso que ficou demonstrado. Agora vale que essa equipe muitas vezes, ao longo do ano, conseguiu vitórias fora de casa e agora podemos também ir ganhar desse adversário e nos classificar. Por isso é importante se recuperar bem e fazer um jogo como o Cruzeiro para se classificar”, ressaltou.

Confiança na virada do Cruzeiro

Mesmo com a derrota em casa, o treinador acredita que o time conseguirá reverter a situação. O português acredita que o jogo da volta terá as mesmas característica que o confronto no Mineirão e recordou de resultados importantes que o Cabuloso conseguiu como visitante no Brasileirão.

“Nós vamos fazer um jogo na casa do adversário que vai ser incômodo para o adversário. Eles não podem atacar por um gol que podem vir a sofrer. Ele vai jogar outra vez no nosso erro, vamos ter que ter talvez outra vez o comando do jogo. Mas essa equipe fez algumas vitórias fora de casa, em jogos importantes, eu tenho total confiança neste grupo”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.