Dorival explica Garro na reserva, mas esconde segredo de vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro

O técnico Dorival Júnior explicou a ausência de Rodrigo Garro entre os titulares do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A condição física do jogador, que retornava de lesão, foi a justificativa dada pelo treinador na entrevista coletiva pós-jogo.

“O Garro foi uma opção, ele está retornando, o povo treinou, o povo trabalhou, mesmo assim entrou, contribuiu, acho que isso é um fato importante”, resumiu o técnico. Garro estava afastado desde o dia 30 de novembro, quando sofreu um estiramento na panturrilha no empate em 2 a 2 diante do Botafogo, pelo Brasileirão. No retorno, nesta quarta-feira (10), o argentino entrou aos 30 minutos do segundo tempo e atuou por cerca de 20 minutos.

Dorival esconde estratégia que deu vitória ao Corinthians

Outra resposta de Dorival que chamou a atenção foi quando o treinador se recusou a comentar a estratégia que levou o Corinthians à vitória. O técnico justificou a decisão pelo fato de ter apenas quatro dias de intervalo entre a ida e a volta.

“De tática eu não vou falar nada. É uma desculpa, quatro dias apenas de diferença e não tem o que colocar em sentido nenhum, tanto positivo quanto negativo”, disparou. Na sequência, porém, o técnico fez questão de rasgar elogios ao Cruzeiro. Na visão de Dorival, a vantagem é boa, mas o Timão não pode pensar em apenas a defender.

“O Cruzeiro é uma equipe com muitas qualidades. Todo cuidado é pouco. Ttemos que ter essa consciência, saber que fizemos um bom primeiro tempo. Mas o Cruzeiro também o fez. Foi um jogo muito igual. Com certeza será similar no fim de semana. É uma vantagem importante, mas, se entrarmos em campo pensando em defendê-la, vamos correr um risco grande”, concluiu.

Corinthians e Cruzeiro voltam a se encontrar no próximo domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.