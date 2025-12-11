Thiago Silva busca bi da Copa do Brasil para consolidar nome entre grandes ídolos do Fluminense

Nos últimos anos, o Fluminense repatriou ídolos e deu a oportunidade de aumentarem o seu legado na história. Em 2020, por exemplo, Fred voltou para o Tricolor das Laranjeiras e se tornou peça fundamental na reconstrução de uma geração vitoriosa. Há dois anos, Marcelo decidiu retornar e conquistou a Libertadores. A bola da vez, agora, é Thiago Silva.

Contratado no ano passado, Thiago Silva foi determinante para ajudar o Fluminense a permanecer na elite do futebol brasileiro e fugir de um rebaixamento que era quase certo. Em 2025, por sua vez, o zagueiro viveu um ano menos turbulento. Afinal, o Tricolor fez história com a campanha de semifinalista na Copa do Mundo de Clubes e conquistou a vaga direta para a Libertadores de 2026.

Em reta final de carreira, Thiago Silva não garantiu a permanência para 2026. O zagueiro, de 41 anos, tem contrato até junho, quando termina a Copa do Mundo. Ele, aliás, tem o sonho de disputar a competição, mesmo não tendo feito parte do ciclo. Portanto, a reta final de 2025 pode ser determinante em muitos fatores para o camisa 3.

Campeão da Copa do Brasil em 2007, Thiago Silva pode conquistar mais um título nacional e consolidar o seu nome entre os maiores da história do Fluminense. É inegável que o zagueiro já é um dos ídolos do clube, mas ainda é possível aumentar o seu legado. Ele, aliás, é o único “remanescente” da geração campeã há 18 anos.

Thiago Silva pode levantar primeiro troféu como capitão

Thiago Silva tem outro motivo particular para buscar o bicampeonato da Copa do Brasil com o Fluminense. Afinal, ele nunca levantou um troféu pelo clube como capitão. Ao longo da carreira, o zagueiro se destacou por sua liderança no Milan, da Itália, PSG, da França, e Chelsea, da Inglaterra, onde foi o capitão de inúmeras conquistas. Até mesmo com a Seleção Brasileira.

Mas falta o Fluminense na lista do “Monstro”. Afinal, o capitão tricolor da conquista da Copa do Brasil de 2007 foi outro jogador formado em Xerém: Carlos Alberto. No ano seguinte, quando o meia deixou o clube, a braçadeira ficou sob responsabilidade de Luiz Alberto, que era o companheiro de zaga de Thiago Silva. Na época, o Fluminense bateu na trave e foi vice-campeão da Libertadores.

Fica em 2026?

Thiago Silva tem contrato com o Fluminense até junho de 2026. O zagueiro, no entanto, nutre o desejo de disputar a Copa do Mundo, o que pode antecipar o fim do seu contrato, caso seja convocado. O jogador não fez parte do ciclo, mas tem a confiança do técnico Carlo Ancelotti, que não descarta convocá-lo, assim como Neymar.

Por outro lado, o Fluminense conta com o zagueiro para a próxima temporada. O Tricolor, aliás, tenta convencer a estender o vínculo por causa da Libertadores. Em 2026, o Time de Guerreiros já está garantido na fase de grupos. Assim, conquistar a Copa do Brasil pode consolidar o trabalho do técnico Zubeldía e aumentar a vontade de Thiago Silva em ficar até o fim do ano.

