Santos mapeia mercado e projeta ao menos quatro reforços de impacto para 2026

O planejamento do Santos para 2026 já está em curso, e a diretoria trabalha com a meta de trazer pelo menos quatro reforços capazes de disputar imediatamente vaga no time de Juan Pablo Vojvoda. O foco principal está no setor ofensivo, considerado o ponto mais carente do elenco após uma temporada marcada por oscilações.

O clube definiu quatro posições como prioritárias na janela. Um volante de força para compor o meio-campo, um centroavante e dois pontas, um para o lado esquerdo e outro para o direito. As demais funções serão avaliadas conforme possíveis saídas, com atenção especial ao futuro de Souza, alvo do futebol europeu.

A posição de camisa 9 é, hoje, a mais indefinida. Tiquinho Soares não rendeu o esperado e tem permanência incerta. Lautaro Díaz iniciou o ano em alta, mas perdeu rendimento na reta final. Alfredo Morelos retornará de empréstimo ao Atlético Nacional, porém ainda não há consenso interno sobre sua utilização.

Nas pontas, o Santos está prestes a perder uma peça-chave. Guilherme encaminhou acordo com o Houston Dynamo, da MLS, e deixará uma lacuna importante pelo lado esquerdo. A diretoria também considera urgente reforçar o lado direito, já que Vojvoda teve dificuldades para encontrar alternativas consistentes durante a temporada.

Santos quer meio de campo reforçado

O setor de volantes também passará por reformulações. Tomás Rincón dificilmente fará parte dos planos para 2026, o que abre espaço para a chegada de um novo atleta para disputar posição com Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael.

Victor Hugo, emprestado pelo Flamengo até o meio do ano, deve retornar ao clube carioca e não permanecer para as competições do próximo calendário, que inclui Paulistão, Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil.

O departamento de futebol ainda analisa opções para a armação, embora essa não seja a prioridade imediata. A confiança é grande na renovação de Neymar por pelo menos mais seis meses, além do aproveitamento de Rollheiser, Victor Hugo (enquanto estiver disponível) e atletas formados na base.

Mesmo assim, o clube gostaria de contar com um meia cerebral, capaz de controlar o ritmo do jogo, estilo semelhante ao de Paulo Henrique Ganso e Alan Patrick, jogadores formados no próprio Santos, mas sem perspectiva de retorno.

Setores mais consolidados

Por fim, a zaga é considerada bem servida após as contratações do meio do ano, enquanto as laterais e o gol só serão reforçados em caso de oportunidades ou saídas inesperadas. Uma eventual transferência de Souza para a Europa pode mudar o panorama. No gol, Gabriel Brazão está na mira do Flamengo, o que também pode influenciar novas buscas no mercado.

