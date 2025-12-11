Arboleda tem futuro incerto em meio a reformulação do São Paulo

O futuro de Arboleda no São Paulo voltou a ser pauta nos bastidores do Morumbis. Embora tenha contrato válido até dezembro de 2027, o defensor equatoriano não tem permanência assegurada para a próxima temporada e pode acabar incluído na lista de peças que o clube pretende negociar em 2026.

Referência do vestiário e há quase uma década vestindo a camisa tricolor, Arboleda também figura entre os atletas mais bem remunerados do elenco. O aspecto financeiro, em meio ao cenário de crise do clube, tornou-se um fator determinante na avaliação sobre sua continuidade, ainda que a discussão interna esteja apenas no começo.

Nos últimos dias, o estafe do jogador passou a mapear alternativas no mercado, ouvindo possibilidades e sondando eventuais interessados. Apesar disso, a vontade do zagueiro, que sempre se mostrou identificado com o clube e sem pressa para buscar novos desafios, pesa no processo. Até aqui, a única conversa informal ocorreu com o Atlético-MG, mas as tratativas não avançaram.

Enquanto isso, o São Paulo deu início a uma ampla reformulação. O atacante Juan Dinenno se despediu oficialmente, e o volante Luiz Gustavo, outro atleta de salário elevado, foi comunicado de que não permanecerá para 2026. Paralelamente, o clube observa reforços mais jovens e financeiramente viáveis, como o zagueiro Jemmes, destaque do Mirassol e de 25 anos.

Nesse contexto, a possibilidade de negociar Arboleda surge como alternativa para aliviar a folha salarial e acelerar a renovação do elenco. A movimentação, porém, ainda está em estágio inicial e deve ganhar novos capítulos nos próximos dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.