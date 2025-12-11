Fifa libera novo lote de ingressos para jogos da Copa do Mundo 2026

A Fifa abriu uma nova fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026, permitindo que os torcedores escolham os jogos específicos que querem assistir após a definição de todos os confrontos.

A partir desta quinta-feira (11), os bilhetes estão disponíveis em um processo chamado Sorteio de Seleção Aleatória. Assim, os interessados se inscrevem para concorrer às entradas por sorte.

Nessa etapa, cada seleção tem uma cota de ingressos proporcional ao tamanho dos estádios — cerca de 8% da capacidade — destinada aos seus torcedores, sem garantia de compra direta, já que a demanda supera a oferta.

O prazo para se inscrever vai até 13 de janeiro. Todos os pedidos recebem as mesmas chances de serem contemplados, independentemente da data em que forem feitos dentro desse período.

Para participar, o torcedor precisa ter um Fifa ID criado no site oficial da entidade e efetuar a solicitação pela plataforma de ingressos da Fifa.

Até agora, a Fifa já realizou duas etapas de venda de ingressos e comercializou cerca de 2 milhões de entradas.

