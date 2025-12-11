Ramon recorda 2006 e vê Vasco pronto para desafiar favoritismo do Fluminense

Mais uma vez o Vasco terá um clássico pela frente na Copa do Brasil. Nas quartas de final, eliminou o Botafogo, nos pênaltis, após dois empates em 1 a 1. Agora na semifinal, enfrenta o Fluminense. Em comum nos dois confrontos é o favoritismo, que antes esteve com o Glorioso, e desta vez pertence ao Tricolor. O Cruz-Maltino azarão terá novamente a chance de provar que a classificação se conquista dentro de campo e pode se apegar ao passado, quando enfrentou o mesmo rival desta quinta-feira.

Em 2006, o Vasco decidiu com o Fluminense uma vaga na grande decisão da Copa do Brasil. O Tricolor era o grande favorito, não só para avançar, mas também para conquistar o título, principalmente pelo elenco montado pela patrocinadora Unimed, que não poupava recursos para contratar jogadores renomados. Já o Cruz-Maltino tinha um time com jovens talentos, mas que contava com atletas consagrados. É o caso de Ramon Menezes, ídolo do Vasco, que relembrou a partida.

LEIA MAIS: Com Puma improvisado, Vasco finaliza preparação para a semifinal contra o Fluminense

“Sem dúvida, em 2006 o Fluminense era o favorito, não só para ganhar aquela competição, mas também o Campeonato Brasileiro. A Unimed fazia um grande investimento na época, o Celso Barros investia e gostava de fazer grandes equipes. Tive a oportunidade de fazer parte de uma delas, em 2004”, contou Ramon, que completou.

“O Vasco tinha um time que mesclava bem a experiência com a juventude, tendo em mim e no Edilson os jogadores mais experientes. Tínhamos um jogador que atravessava uma ótima fase, que era o Valdiran, e jovens como Morais, Wagner Diniz e Diego. O Vasco sempre foi um excelente formador. E foram dois jogos equilibrados, mas que o Vasco teve mais capacidade de resolver os seus problemas dentro de campo e saiu com a classificação”.

Favoritismo acaba quando a bola rola

Assim como será em 2025, ambos os jogos da semifinal da Copa do Brasil de 2006 foram no Maracanã. No primeiro jogo, vitória do Vasco, por 1 a 0, gol de Edílson Capetinha. Já na segunda partida, o Cruz-Maltino saiu na frente com Valdiram, o Fluminense empatou com Petkovic, mas o Cruz-Maltino conquistou a classificação, que poderia ter sido uma vitória, caso Edilson não desperdiçasse um pênalti.

Neste ano, o Vasco pode mais uma vez levar a melhor, mesmo sendo novamente o azarão do confronto. O exemplo do passado faz o torcedor acreditar no presente. Tudo pode acontecer, de acordo com a opinião de Ramon Menezes.

“O atual momento do Fluminense é melhor, terminou o Campeonato Brasileiro de uma maneira melhor do que o Vasco. O Vasco teve muita dificuldade nesse final de Brasileiro, mas agora é uma outra competição. Para uma semi-final de uma competição tão importante como essa, tudo pode acontecer. A gente só torce para que sejam dois grandes jogos. O Vasco fez grandes jogos ao longo da temporada com o Fernando Diniz e o Fluminense também, com o Zubeldía. Então, chegaram por méritos e a gente espera, sem dúvida nenhuma, dois grandes jogos”.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.