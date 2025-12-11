Botafogo faz proposta por volante que joga no Azerbaijão

O Botafogo fez uma proposta para contratar o volante Pedro Bicalho, do Qarabag, do Azerbaijão. O Glorioso quer contar com o jogador por empréstimo, mas a oferta prevê a obrigação da compra em caso de metas atingidas previstas no contrato. No entanto, o clube recusou essa primeira investida do Alvinegro. A informação foi publicada pelo “ge”.

O Qarabag até aceita negociar Pedro Bicalho, mas quer receber de forma imediata, sem depender de um bom desempenho do volante. O Botafogo mantém o interesse no jogador e está disposto a apresentar uma nova proposta nos próximos dias.

LEIA MAIS: Perto do Botafogo, Lucas Villalba é um dos jogadores mais rápidos do mundo

O Botafogo possui o próprio Pedro Bicalho e seu estafe como aliados nessa negociação. O volante se interessou pelo projeto do Glorioso e já comunicou o desejo de se transferir do Qarabag. As partes nutrem otimismo por um desfecho positivo.

Pedro Bicalho tem 24 anos, fez base no Cruzeiro, mas estreou no profissional do Palmeiras. No Brasil também atuou no Vitória, mas se destacou em Portugal, jogando por Santa Clara e Alverca, antes de se transferir para o Qarabag. O interesse no volante não anula o desejo do Botafogo em contratar Júlio Romão. O Glorioso quer os dois jogadores no elenco em 2026.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.