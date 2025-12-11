Santos coloca Tiquinho Soares na lista de negociáveis e busca novo camisa 9

O Santos está aberto para receber ofertas por Tiquinho Soares na próxima janela de transferências. A diretoria entende que a saída do centroavante de 34 anos pode facilitar a reestruturação do ataque para 2026. Além disso, o Peixe precisa liberar espaço na folha salarial, já que o jogador recebe cerca de R$ 1,5 milhão mensais.

Embora a intenção inicial seja uma venda, o clube reconhece que o valor de mercado do atleta caiu. Assim, também analisa a possibilidade de um empréstimo com divisão dos salários. Tiquinho tem contrato válido até dezembro de 2027 e vem sendo oferecido a equipes brasileiras e do exterior.

Tiquinho chegou ao Santos no início da temporada, envolvido na negociação que levou o zagueiro Jair ao Botafogo, mas não conseguiu se firmar. Com limitações físicas e rendimento abaixo do esperado, ele disputou 40 partidas e marcou apenas sete gols, desempenho que frustrou a comissão técnica e a direção.

A busca por um novo centroavante é prioridade absoluta, com Gabigol, do Cruzeiro, sendo o nome preferido do clube. A diretoria vê na chegada do atleta um movimento estratégico para elevar o nível técnico do elenco, além de reforçar o peso midiático do projeto alvinegro.

A avaliação interna é de que a reformulação do setor ofensivo é indispensável para que Juan Pablo Vojvoda tenha alternativas competitivas já no início de 2026, após um ano bastante complicado.

