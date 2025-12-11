Flamengo: Pedro treina pela primeira vez com o elenco e aumenta chance de jogar o Intercontinental

O atacante Pedro treinou nesta quinta-feira com o restante do elenco do Flamengo, em Doha, no Catar. Dessa forma, o jogador aumentou suas chances de entrar em campo ainda na Copa Intercontinental.

De chuteiras, Pedro esteve em campo no CT Al Ersal, e participou de uma roda de bobinho sem demonstrar limitações físicas ou de movimento. Nos dias anteriores, o atacante havia realizado atividades com bola, mas na companhia de fisioterapeutas.

Pedro se recupera de uma lesão na coxa esquerda. A última partida do atacante foi contra o Racing, ainda no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores, no Maracanã. O Flamengo volta a jogar no sábado, contra o Pyramids, às 14h (de Brasília), pela semifinal da Copa Intercontinental.





