Abel Ferreira pode alcançar marca histórica após renovar com Palmeiras até 2027

Abel Ferreira está a caminho de estabelecer um dos trabalhos mais duradouros da história recente do futebol brasileiro. Após renovar seu contrato com o Palmeiras até o fim de 2027, o treinador português tem a possibilidade de completar sete temporadas consecutivas no clube, algo raro no país e que o coloca no caminho para quebrar marcas expressivas no comando alviverde.

Desde que desembarcou no Brasil, em outubro de 2020, o português liderou uma verdadeira revolução no Verdão. Ao todo, foram 395 partidas envolvendo a comissão técnica formada por Abel e seus auxiliares, João Martins, Vítor Castanheira e Carlos Martinho. Estes são responsáveis por conduzir a equipe mesmo em momentos de suspensão do treinador. Destas, 363 tiveram Abel à beira do gramado.

Considerando a média anual desde sua chegada, o Palmeiras disputa aproximadamente 72 jogos por temporada. Mantido esse ritmo, as próximas duas temporadas devem adicionar cerca de 144 partidas ao currículo da atual comissão técnica. Isso levaria Abel e sua equipe a um patamar próximo de 540 jogos pelo Verdão.

O número se aproxima rapidamente do recorde absoluto do clube. Neste caso os 562 jogos de Oswaldo Brandão, técnico mais vezes à frente do Palmeiras.

Abel Ferreira está distante dos mais longevos da história

A comparação ainda destaca a grandiosidade do feito no cenário nacional. Vicente Feola segue como o treinador com mais partidas pelo São Paulo (532), enquanto Brandão também lidera a história do Corinthians, com 435 compromissos. No Santos, porém, Lula permanece inalcançável, por ter comandado mais de 900 jogos entre as décadas de 1950 e 1960.

Mesmo assim, Abel já escreve um capítulo particular. É o técnico mais longevo do Brasil desde a adoção dos pontos corridos, em 2003, e quem mais dirigiu o Palmeiras de maneira contínua na história do clube.

“A identificação dos valores e dos princípios do Palmeiras é esta estabilidade, esta continuidade, que tu vês em clubes que ganham e que perdem, como o Atlético de Madrid, um clube que se identifica com o seu treinador, o Simeone. O Manchester City, por exemplo, com o próprio Guardiola, que já está há sete ou oito anos. O Arteta no Arsenal, que andam a tentar investir nos últimos anos para tentar ganhar títulos nacionais e internacionais”, disse Abel Ferreira, após renovar com o Palmeiras.

Após sua primeira temporada sem títulos, Abel inicia 2026 buscando uma conquista para se isolar como o maior campeão da história palmeirense. Atualmente, soma 10 taças. Aliás, é a mesma marca de Oswaldo Brandão.

