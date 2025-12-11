ASSINE JÁ!
Jogada10

Entenda as próximas etapas da nova diretoria no cronograma do Grêmio para 2026

Entenda as próximas etapas da nova diretoria no cronograma do Grêmio para 2026
Entenda as próximas etapas da nova diretoria no cronograma do Grêmio para 2026 -

A nova diretoria do Grêmio iniciou o mandato com uma prioridade clara: recuperar o fôlego financeiro do clube. Em pouco mais de dois dias da gestão de Odorico Roman, a administração já avançou na primeira grande definição para 2026 — uma negociação encaminhada ainda nos últimos dias da presidência de Alberto Guerra. A urgência é evidente, sobretudo porque afeta diretamente a preparação do elenco para a próxima temporada.

A venda iminente do atacante Alysson para o Aston Villa, da Inglaterra, deve aliviar parte das carências financeiras do clube. A direção e o CEO Alex Telles aprovaram a proposta, que prevê a entrada de cerca de R$ 54 milhões nos próximos anos. O clube inglês, aliás, pretende pagar 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 63 milhões), sendo que 4 milhões de euros — cerca de R$ 25 milhões — chegam já no fim de janeiro. Existe a possibilidade de antecipar o recurso via empréstimos bancários, mas isso incluiria o pagamento de juros.

Pressão no caixa e pagamentos urgentes

Além da venda, o Grêmio espera receber mais de R$ 30 milhões pelo desempenho no Campeonato Brasileiro. Esses valores serão decisivos para bancar compromissos imediatos, como salários de dezembro, 13º e férias dos jogadores. A regularização do direito de imagem de novembro, atualmente atrasado, também é considerada prioridade.

Outra pendência crítica, porém, é a dívida com o Granada, da Espanha, referente à contratação do atacante Arezo, que já deixou o clube. Parte das receitas será destinada a esse acerto, fundamental para encerrar o transfer ban imposto pela Fifa. Com o desbloqueio, o Grêmio voltará a registrar novos atletas.

Reforços e definição do treinador

Com a situação financeira encaminhada, a direção, inclusive, quer organizar o fluxo de caixa para avançar nas negociações por reforços. O planejamento esportivo está alinhado à gestão, que considera essencial resolver dívidas antes de entrar no mercado.

Paralelamente, o clube avançou nas conversas com Luis Castro, favorito para assumir o time em 2026. A tendência é que o contrato seja firmado por dois anos. Após o acerto, contudo, as partes discutirão o perfil dos reforços. A diretoria vê como prioridade a contratação de um goleiro, um zagueiro e dois meio-campistas, um mais defensivo e outro criativo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas