CazéTV adquire direitos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles e amplia grade esportiva até 2028

A CazéTV confirmou nessa quarta-feira (10) que fechou um novo acordo de transmissão com o Comitê Olímpico Internacional. Com a exibição dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, assegurada, o canal liderado por Casimiro Miguel amplia sua presença no cenário esportivo digital.

O anúncio marcou a definição da segunda cobertura olímpica do canal, que estreou em Paris, em 2024. Agora, passa a integrar novamente um projeto de grande porte dentro do calendário internacional.

A parceria formaliza os direitos de transmissão do maior evento multiesportivo do mundo, que acontecerá nos Estados Unidos. Esse acordo inclui também os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 e as duas edições dos Jogos da Juventude previstas para 2026 e 2028. As informações foram divulgadas pela coluna F5, da Folha de S. Paulo.

Planejamento da CazéTV

A plataforma de Casimiro Miguel planeja disponibilizar 500 horas de programação gratuita para o público durante a Olimpíada de Los Angeles. A Globo, que também possui os direitos, dividirá o ambiente digital por meio da GeTV, igualmente pelo YouTube.

Trata-se de uma estratégia bem-sucedida da emissora em ampliar sua atuação esportiva no meio digital, visto que, além de tudo, garantiu-se como o único canal no Brasil com 100% dos direitos da Copa do Mundo de 2026 e Feminina em 2027.

A emissora agora trabalha voltada a um catálogo de grandes competições e com forte presença em eventos globais até 2028.

