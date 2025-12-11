Léo Pereira brinca sobre fase do “estagiário” do Flamengo nas redes sociais

Não é só dentro das quatro linhas que o Flamengo vive boa fase. Torcedores e até mesmo jogadores também têm enaltecido o trabalho feito nas redes sociais do clube nesta temporada, sobretudo relacionado às provocações. Léo Pereira, por exemplo, brincou com o ‘estagiário’ do perfil em um dos posts após o título do Dérbi das Américas.

O post em questão faz uma provocação direta ao Palmeiras — mas que se estende a todos rivais —, recordando o vice-campeonato da Libertadores. Elogiado, o estagiário publicou uma montagem do relógio que confirmou o gol da vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul, por 2 a 1, com a imagem da conquista da América, no dia 29 de novembro, em Lima.

“Estagiário ‘tá’ demais [risos]…”, escreveu o zagueiro. A interação com o clube já reúne 33,7 mil curtidas e cerca de 250 comentários.

Veja a publicação do Flamengo

Um post compartilhado por Flamengo (@flamengo)

Léo Pereira empilha taças

O Flamengo levantou mais um troféu nesta temporada — e neste mês —, após superar o Cruz Azul por 2 a 1, nessa quarta-feira (10), no Catar, no intitulado Dérbi das Américas. Com o triunfo, também assegurou vaga na semifinal do Intercontinental.

Arrascaeta, que vive o auge de sua carreira profissional, marcou os dois gols da vitória rubro-negra e chegou à marca de 25 tentos no ano. Apesar do uruguaio ter chamado o protagonismo em 2025, o zagueiro não fica muito distante. Ele, inclusive, terminou na seleção do Brasileirão de 2025 — formando dupla com o ex-companheiro Fabrício Bruno.

A equipe de Filipe Luís volta a campo neste sábado (13), às 14h (de Brasília), para enfrentar o Phyramids, do Egito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.