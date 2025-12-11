ASSINE JÁ!
Atitude de Memphis Depay após vitória do Corinthians repercute nas redes sociais

Autor do gol que deu vantagem ao Corinthians na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, Memphis Depay também teve protagonismo após o apito final no Mineirão. O atacante virou assunto nas redes sociais ao responder em português a uma pergunta feita em inglês pelo repórter de campo.

”Primeira parte muito importante. Um jogo difícil. Controle do jogo difícil, porque Cruzeiro é um time bom. Ganhar com um gol. Zagueiros muito concentrados. Agora, relaxa, descansa, recupera e prepara para o próximo jogo”, declarou o holandês, falando em português.

“Maluco aprendeu português antes do Lugano”, brincou um são paulino. Uma corintiana se apegou ao empenho do atacante em aprender a língua.

“Acho muito maneiro quando gente de fora de dispõe a aprender o português. Baita atitude”, escreveu no X.

O holandês ainda não tinha falado português em público, mas, segundo a ESPN, está cada vez mais familiarizado com a língua. Ele iniciou as aulas assim que chegou ao Brasil, há cerca de um ano e três meses, mas parou meses depois.

Memphis Depay decide

O Corinthians largou na frente na semifinal da Copa do Brasil e agora vive um cenário extremamente favorável, apesar da curta vantagem. Isso porque o Alvinegro paulista decidirá a vaga contra o Cruzeiro diante de seu torcedor, na Neo Química Arena.

Com gol de seu camisa 10, o Alvinegro superou a Raposa em um Mineirão abarrotado na noite da última quarta-feira (10). O resultado garantiu a vantagem do empate ao Corinthians neste domingo (14), às 18h. 

