São Paulo faz consulta para contratar dupla do Fortaleza

O São Paulo segue acelerando seu planejamento para a temporada de 2026 e, em meio à ampla reformulação do elenco, segue atento ao mercado. Assim, o Tricolor realizou sondagens por dois jogadores argentinos que trabalharam no Fortaleza em 2025 e que contam com boa aprovação do técnico Hernán Crespo. As informações foram publicadas inicialmente pela ESPN e confirmadas pelo J10.

O principal alvo é o zagueiro Gastón Ávila, de 24 anos. Depois de atuar em 34 partidas pelo Fortaleza na última temporada, o defensor retornou ao Ajax, da Holanda, clube detentor de seus direitos econômicos. O São Paulo consultou os holandeses para discutir a possibilidade de um empréstimo, e pessoas envolvidas nas tratativas indicam otimismo sobre um desfecho positivo. A chegada de um zagueiro está sendo tratada como prioridade interna e atende um dos pedidos mais urgentes de Crespo para o novo ano.

Além disso, outro nome colocado na mesa é o do meia Tomás Pochettino, de 29 anos, que disputou 45 partidas pelo Fortaleza em 2025, com quatro gols e seis assistências. O interesse ganhou força, embora as conversas ainda estejam em estágio inicial. A diretoria entende que o meio-campo precisa de novas peças para 2026 e vê o argentino como uma alternativa viável no mercado.

Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, com passagem também pelo River Plate, Pochettino está no clube cearense há três temporadas e se consolidou como peça importante do elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda.

