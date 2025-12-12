Torcida organizada do Corinthians volta a ser proibida de entrar em estádios

A Federação Paulista de Futebol decidiu restabelecer a proibição de entrada de materiais da Gaviões da Fiel nos estádios paulistas. O veto, que inclui faixas, bandeiras, instrumentos musicais e qualquer indumentária que identifique a principal organizada do Corinthians, valerá até 31 de dezembro de 2026.

O documento, assinado pelo vice-presidente Mauro Silva em 10 de dezembro, atende a uma solicitação da Promotoria de Justiça do Juizado Especial Criminal Central. A recomendação é consequência direta do confronto envolvendo integrantes uniformizados de torcidas de Corinthians e São Paulo. O confronto aconteceu após o clássico disputado em 20 de novembro, pelo Brasileirão.

Em seu parecer, o promotor Roberto Bacal cita relatórios do 2º Batalhão de Choque que apontam para a participação de membros identificados tanto da Gaviões da Fiel quanto da Torcida Independente.

“Considerando o ofício Nº BPChq – 147/03/2025 anexo do 2º Batalhão de Polícia de Choque (…) sendo possível visualizar pessoas trajadas com camisas identificando as torcidas Gaviões da Fiel e da Torcida Independente”, diz trecho do documento enviado à FPF.

A Gaviões da Fiel, por meio de sua assessoria, informou que o departamento jurídico já está sendo acionado. Contudo irá se posicionar “no momento oportuno”.

Assim, com a medida, a organizada estará impedida de levar seus materiais de identificação já no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O embate acontece no próximo domingo (14/12), na Neo Química Arena.

Corinthians havia conseguido liberação recentemente

Aliás, a decisão ocorre pouco depois de a própria FPF ter liberado o retorno de todas as organizadas corintianas aos estádios. A volta aconteceu em outubro, após seis meses de suspensão aplicada por conta do uso de sinalizadores e rojões na final do Campeonato Paulista, no dia 27 de março.

Na ocasião, o retorno só foi possível após a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre representantes das torcidas, o Ministério Público e o 2º Batalhão de Choque.

A reaproximação havia permitido a presença das uniformizadas no duelo contra o Grêmio, no início de novembro. Agora, porém, a nova decisão retoma o bloqueio e reacende o debate sobre segurança e responsabilidade das torcidas organizadas no futebol paulista.

