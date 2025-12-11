Flamengo rebate nota de clubes e esclarece ‘fatos e fakes’ sobre gramado sintético

O Flamengo se manifestou após os clubes divulgarem nota conjunta em defesa do gramado sintético, nesta quinta-feira (11). Atlético, Athletico-PR, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras demonstraram insatisfação com o clube carioca, que protocolou um pedido de retirada gradativa até 2028. Dessa forma, o Rubro-Negro fez um “fato ou fake” sobre o uso do campo de plástico no futebol.

Portanto, o Flamengo desmentiu que a sua proposta seja exclusivamente da retirada do gramado de plástico sem um processo de melhoria e que tenha pedido a mudança imediata. Além disso, também rebateu, com base em dados e estudos, os clubes que desmentiram sobre os riscos do piso sintético. Aliás, o Rubro-Negro também rebateu a acusação de que não se preocupa com a saúde dos jogadores.

Por fim, o Flamengo também lembrou que as principais ligas do mundo exigem grama natural na primeira divisão. Aliás, os europeus também já pediram para banir o infil plástico (microplástico) desses campos até 2031. O Rubro-Negro, inclusive, lembrou que muitos “atletas de elite” evitam jogar em gramado sintético.

O posicionamento ocorre dois dias após o Flamengo encaminhar à CBF uma proposta para a retirada gradativa dos gramados sintéticos das Séries A e B. O clube carioca sugere um período de transição até o fim de 2027 na primeira divisão e 2028 na segunda, alegando a necessidade de padronização e melhores condições esportivas.

