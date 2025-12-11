Internacional renova contrato de Aguirre até 2028

O Internacional renovou contrato com o lateral-direito Aguirre. O clube ainda não anunciou oficialmente a extensão do vínculo, mas a atualização do registro já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O argentino ganhou um aumento salarial e o novo compromisso passa a valer até 2028, com a inclusão de uma cláusula que o amplia por mais um ano. Inclusive, o camisa 35 ganhou a titularidade na posição durante a atual temporada.

Ele passou a ganhar minutos depois que Bruno Gomes sofreu uma grave lesão, com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A propósito, o jogador se consolidou como o dono da posição com os três técnicos do Colorado no ano: Roger Machado, Ramón Díaz e Abel Braga. Antes disso, a sua chegada ao clube ocorreu em setembro de 2024, com um período de ambientação à mudança de país.

Assim, Aguirre ficou os primeiros três meses como opção no banco, também pelas boas atuações de Bruno Gomes, volante que esteve improvisado na posição. Por sinal, o argentino jogou até como lateral-esquerdo no Inter, função que também exerceu no Lanús, clube que o revelou. Para 2026, a tendência é de que o camisa 35 siga como o titular da lateral direita. Isso porque Bruno Gomes voltou a ser útil como meio-campista, sua posição original.

Além disso, Alan Benítez, que chegou sem custos na segunda janela de transferências deste ano, não aproveitou as chances que teve na equipe. Por sinal, há a chance do Internacional optar por sua liberação no próximo período de contratações. A decisão vai depender da avaliação tanto da diretoria como da nova comissão técnica que assumir.

Trajetória do argentino pelo Internacional

Em sua passagem pelo Colorado, Aguirre soma 55 partidas, além de dois gols e quatro assistências. O Inter ainda não oficializou a ampliação do contrato com um anúncio, porém internamente confirma a renovação. A contratação do argentino trouxe prejuízos para o clube, pois sofreu uma crise financeira. Com isso, não conseguiu cumprir o prazo de pagamento e atrasou uma das parcelas do acordo ao Lanús.

Com isso, os argentinos protocolaram uma reclamação junto a Fifa. Posteriormente, o Internacional sofreu em novembro uma punição com transfer ban que a entidade aplicou. No entanto, a penalização ficou vigente por menos de 24 horas, pois o clube regularizou a pendência. Os gaúchos ainda sofreram com o atraso pela baixa no sistema que apontava a quitação do débito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.