Ronaldo Fenômeno cria “Galácticos Open” e pode investir em rede de clubes de tênis

Ronaldo Fenômeno reforçou nesta semana o espaço que o tênis ocupa em sua rotina fora do futebol. Em Miami, ele assistiu ao jogo de exibição entre João Fonseca e Carlos Alcaraz e aproveitou o passeio para bater bola com o líder do ranking no LoanDepot Park. A viagem também serviu para detalhar um projeto que pretende levá-lo à gestão de uma rede de clubes dedicados à modalidade no Brasil.

O ex-atacante revelou, inclusive, que trata-se de um projeto em estágio avançado e já definiu onde pretende atuar. Com unidades premium e outras voltadas às áreas sociais, as unidades serão instaladas em espaços ociosos de comunidades de São Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões.

Conforme explicou, ele pretende utilizar a Lei de Incentivo ao Esporte para revitalizar os locais e montar estruturas que envolvem quadras de tênis, pádel e futebol. Estima-se que a captação dos recursos se inicie dentro de um mês.

“A gente está numa fase avançada de projeto, temos mapeado onde a gente quer fazer e o que fazer. Não serão clubes gigantescos, mas clubes premiums, outros mais acessíveis e uma série para área social (…). Um projeto grande. A gente vai entrar na fase de captação provavelmente em um mês, e os galácticos quase todos aí estão animados de entrar”, disse.

Galáticos Open e o projeto

A relação com o tênis criou laços ainda em 2012, quando o Fenômeno aderiu à rotina durante o quadro Medida Certa, do Fantástico, na Globo. Desde então, criou afeição e nunca mais largou. Tanto que atualmente criou o Galáticos Open, um torneio beneficente, em uma de suas residências — base para o projeto.

O astro evitou revelar valores do projeto, mas confirmou que não se trata de um aporte modesto. Até porque seu objetivo passa pela construção de cem quadras de tênis e cem quadras de pádel — número que reflete o tamanho da iniciativa.

“Não posso revelar o valor porque ainda estamos na fase de captação. Mas a gente está querendo fazer um total de cem quadras de tênis, cem quadras de pádel, então é um investimento alto”, afirmou.

Experiência de Ronaldo Fenômeno

O campeão mundial ainda comentou sobre a experiência de dividir quadra com Alcaraz e afirmou que encara o tênis como um desafio pessoal diário. Em sua visão, algo mais voltado ao prazer de aprender do que à busca por excelência técnica.

“Muito complexo esse esporte. O mental entra muito em jogo (…). Eu me divirto muito. Ele me desafia a cada dia”, concluiu.

Ao falar sobre João Fonseca, hoje número 24 do ranking mundial, Ronaldo destacou que seu crescimento fortalece o tênis no país e amplia o interesse pela prática. Para ele, o bom momento do carioca impulsiona toda a modalidade.

“Acho que o João já é uma grande realidade (…). O João já teve um ano espetacular nessa temporada que passou. Desejo toda sorte do mundo pra essa nova temporada”, declarou.

