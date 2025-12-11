CBF anuncia mudança drástica: Copa do Brasil dará duas vagas à Libertadores

A CBF anunciou nesta quinta-feira (11/12) uma drástica mudança no futebol brasileiro. Durante Conselho Técnico da Série A, realizado na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi informado que, a partir de 2026, a Copa do Brasil dará duas vagas à Libertadores do ano seguinte.

Dessa forma, haverá uma redução no número de clubes que se classificará ao torneio continental através do Brasileirão. Atualmente, este número está em seis, sendo quatro vagas diretas (fase de grupos) e duas indiretas (fases preliminares). Assim, tal número cairá para cinco.

A CBF, no entanto, adicionou que duas situações seguem sob análise. A primeira é se a segunda vaga (do vice-campeão da Copa do Brasil) levará o time direto para a fase de grupos da Libertadores ou para as fases anteriores (em formato de mata-mata). Outro caso estudado é como proceder caso os finalistas da Copa do Brasil já estejam garantidos na Liberta via Brasileirão.

Ainda de acordo com a entidade máxima do futebol brasileiro, este Conselho Técnico da Série A é o primeiro da nova gestão – de Samir Xaud. Ele ocorreu em dezembro, aliás, por conta da antecipação do início do Brasileirão de 2026. A principal liga do país começará em janeiro por causa da disputa da Copa do Mundo 2026.





