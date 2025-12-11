O Flamengo divulgou nesta quinta-feira (11) imagens da nova linha de treino para a próxima temporada. Assim, nas fotos divulgadas pelo clube nas redes sociais, o lateral-direito Varela e os meias Saúl e Arrascaeta aparecem vestindo a nova camisa de treinamento dos jogadores para 2026.

O novo uniforme de treino do Flamengo é predominantemente preto, com detalhes em dourado e branco. O escudo do clube, o símbolo da fornecedora de material esportivo e os patrocinadores terão a cor dourada. Portanto, haverá uma mudança brusca. Afinal, a atual camisa de treinamento dos jogadores é azul, com detalhes vermelho.