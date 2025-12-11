Xabi Alonso entra em sequência decisiva no Real Madrid

O Real Madrid atravessa seu momento mais complicado na temporada. Após um começo sólido, o time perdeu a liderança do Campeonato Espanhol e entrou em uma fase preocupante: são três derrotas e três empates nos últimos oito jogos, sequência que acendeu o alerta no Bernabéu. A perda para o Manchester City, mesmo com alguma evolução, aumentou a pressão sobre Xabi Alonso e provocou a primeira reação mais dura da torcida.

LEIA MAIS: Com Messi e oito de Flamengo e Palmeiras, sai a lista para Rei da América

Com esse cenário, a imprensa espanhola destaca três partidas que podem definir o futuro imediato do treinador: Alavés, Talavera, pela Copa do Rei, e Sevilla.

De acordo com o jornal ‘AS’, a diretoria entende que o time precisa estancar a crise já, recuperar confiança e chegar mais forte ao início de 2026, quando enfrentará o Betis no Campeonato Espanhol e o Atlético de Madrid pela Supercopa da Espanha. Antes, o foco era o desempenho na viagem à Arábia Saudita, mas agora é essa sequência imediata que pode manter o emprego do treinador.

Ou seja, a mensagem do clube é clara: não há mais espaço para tropeços. No domingo (14), contra o Alavés, Xabi Alonso começa a disputar uma série de três jogos que podem definir seu futuro no comando do Real Madrid.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.