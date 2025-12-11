Ex-affair de Plata homenageia o Flamengo em concurso internacional

A modelo Maiara Braga Porto comprovou seu amor pelo Flamengo durante um concurso internacional no Vietnã, o Miss Charm International 2025. A influenciadora representou o Brasil no evento e causou surpresa na plateia. Afinal, surgiu no palco vestindo um conjunto em alusão ao Rubro-Negro e ao seu ídolo Zico em uma das provas. Posteriormente a sua apresentação, ela contou com diversos aplausos, especialmente dos fãs de futebol.

Maiara já realizou outros dois desfiles, em um deles utilizou roupa de banho e no segundo um traje de gala. A decisão do concurso está próxima, nesta sexta-feira (12), na cidade de Ho Chi Minh, situada no sul do Vietnã. A modelo disputa o título com outras 29 candidatas que representam outros países pelo mundo. Ela já era bastante conhecida nas redes sociais com o alto número de seguidores, principalmente por chamar atenção pela sua beleza.

Polêmica com atacante do Flamengo

Em seguida, ela ganhou notoriedade, especialmente entre os torcedores do Flamengo, depois da exposição do seu caso com o atacante Gonzalo Plata. O envolvimento teve início como uma traição do jogador.

Na oportunidade, a ex-namorada e também modelo Fernanda Cardoso confirmou o episódio de infidelidade do equatoriano. Além disso, acusou Maiara de aceitar o romance mesmo consciente de que o atacante do Flamengo era comprometido.

“Ela foi amante! E eu mandei mensagem avisando que ele namorava comigo, mas ela me ignorou e seguiu com o papel hihihi. Que sejam felizes”, comentou a modelo em uma publicação no Instagram.

Horas depois da postagem de Fernanda e a repercussão, a “Miss Brasil Charm 2025” negou a versão da ex-namorada. Em alguns jogos do Flamengo na atual temporada, Maiara aproveitou o episódio com Plata para mostrar seu amor pela equipe carioca. No entanto, alguns torcedores desconfiavam.

Em seguida, o envolvimento da modelo com o equatoriano ganhou outros rumos. Isso porque o jogador chegou a apresentá-la a sua família. Eles não chegaram a oficializar o namoro, porém os dois foram juntos a casamento de companheiro de Plata no Rubro-Negro.

