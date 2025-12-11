Cano não deve jogar mais pelo Fluminense em 2025

Artilheiro do Fluminense na temporada, Germán Cano não deve mais atuar em 2025. Fora dos gramados desde outubro, o centroavante argentino não evoluiu da forma esperada na recuperação da lesão no joelho direito. Portanto, deve voltar a ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía apenas no ano que vem.

Cano não entra em campo desde a vitória sobre o Ceará por 1 a 0, no dia 29 de outubro, no Maracanã, pelo Brasileirão. O centroavante sofreu uma entorse no joelho direito e não entrou mais em campo desde então. O Fluminense tinha a expectativa de contar com o artilheiro na fase final da Copa do Brasil, no entanto, não houve evolução na recuperação.

Assim, o Fluminense não pretende forçar um retorno para evitar agravar o problema para o início da próxima temporada. A ideia, portanto, é ter o argentino 100% recuperado em 2026. Dessa forma, Cano deve seguir o tratamento com trabalhos na fisioterapia, sem necessidade de passar por cirurgia.

Contratado em 2022, Cano soma 111 gols em 223 jogos pelo Fluminense. O centroavante foi peça fundamental nas conquistas do bi Carioca (2022 e 2023), da Libertadores (2023) e Recopa (2024). Em 2025, marcou 20 gols e é o artilheiro do Tricolor das Laranjeiras, mesmo em um ano em que sofreu com problemas físicos.

