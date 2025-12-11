“Rei de Copas”, Cuesta busca primeiro título pelo Vasco

Com fama de “pé quente” em competições de mata-mata, Cuesta busca conquistar o seu primeiro título pelo Vasco. Campeão de Copas pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Galatasaray, da Turquia, e Genk, da Bélgica, o zagueiro colombiano tem a primeira grande chance de ganhar algo pelo Cruz-Maltino. Assim, ele é uma das chaves do Cruz-Maltino para a semifinal contra o Fluminense.

Revelado no Atlético Nacional, Cuesta subiu para o profissional em 2016, quando conquistou a Copa da Colômbia e a Libertadores. Em 2017, conquistou a Recopa, além do Campeonato Colombiano. Por fim, conquistou o bicampeonato da Copa da Colômbia em 2018, antes de ir para a Europa em 2019.

Cuesta defendeu o Genk, da Bélgica, entre 2019 e 2025. Por lá, foram 182 jogos e quatro gols marcados, além do título da Copa da Bélgica, na temporada 2020/21. Depois, o zagueiro seguiu para o futebol turco. Pelo Galatasaray, disputou apenas a temporada 2024/25. Mesmo assim, foi o suficiente para conquistar a Copa da Turquia e o Campeonato Turco. Assim, consolidou o rótulo de “Rei de Copas”.

O Vasco contratou Cuesta na última janela de transferências por empréstimo até o fim deste ano. Dessa forma, a operação custou R$ 4,7 milhões e pode custar mais 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões), caso o clube queira prorrogar o empréstimo até o fim de 2026. O zagueiro chegou com opção de compra 5,7 milhões de euros (R$ 36,6 milhões).

