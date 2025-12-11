Varela fala sobre possível renovação com o Flamengo e compara Arrasca a Zico

O lateral-direito Varela, que vem se tornando peça-chave no esquema do Flamengo, falou sobre uma possível renovação com o clube da Gávea. Nesta quinta-feira (11/12), dia seguinte à classificação rubro-negra à semifinal do Intercontinental, o uruguaio também rasgou elogios ao compatriota de Arrascaeta, comparando-o a Zico.

Foi em entrevista ao canal “El Espectador Deportes”, do Uruguai, seu país de origem. Ele falou sobre sua chegada ao Flamengo e as dificuldades iniciais.

LEIA MAIS: Com Messi e oito de Flamengo e Palmeiras, sai a lista para Rei da América

“Quando cheguei ao Flamengo, disseram-me que os laterais estavam com dificuldades defensivas e que queriam que eu desse equilíbrio à equipe. Priorizei o defensivo. Pensava que não faltava atacar tanto porque os pontas que temos atacam muito, são bons no um contra um. Não via essa passagem tão obrigatória como em outras equipes. Mas depois percebi o quão importante era para o lateral avançar. Os treinadores eram mais conservadores antes, não queriam, mas quando chegou o Filipe Luís disse que queria que os laterais subissem”, analisou.

Vai renovar o contrato com o Flamengo?

Varela, então, falou sobre o contrato que tem com o Flamengo – até dezembro de 2027. O jogador ainda pensa num possível retorno ao Peñarol (URU), clube que torce, mas, aos 32 anos, não descarta uma renovação com o Rubro-Negro.

“Tenho contrato de mais dois anos no Flamengo. Claro que gostaria de encerrar a carreira no Peñarol, mas não sei o que será amanhã. Tenho claro que vou passar dois anos aqui e só. Eu como torcedor do Peñarol joguei lá quando era jovem, não tenho internamente essa obrigação. Pode ser que daqui dois anos eu renove, é uma coisa aberta. Quando nos reunimos projetamos, mas as carreiras são completamente diferentes. Os momentos, hoje estamos aqui e amanhã não se sabe. Seria muito fácil deixar o torcedor tranquilo dizendo que iremos, mas prefiro deixar aberto”, revelou o jogador.

Arrascaeta maior que Zico?

Por fim, o lateral-direito falou sobre um compatriota que vem deitando e rolando pelo Flamengo na temporada: Giorgian de Arrascaeta.

“Sempre é muito decisivo nos momentos de dificuldade. Acho que esse ano foi um dos melhores da carreira do Arrasca. Pela quantidade de gols que tem, parece que é um atacante. Tem sido muito importante para o Flamengo em todos os anos que estive aqui, mas esse particularmente acredito que seja o melhor da carreira mesmo”, iniciou.

Com os diversos títulos conquistados, o jogador já começa a ouvir comparações com Zico, ídolo-mór do Fla.

“No Brasil, o Giorgian é a nível de Zico. Não sei se no Uruguai sabem o que é o Zico para o Flamengo, mas aqui comparam ele ao Zico. Pela quantidade de títulos que ganhou, por ser decisivo. No Uruguai não se tem a dimensão do que ele é aqui, mas ele está dando e a última partida já mostrou isso”, admitiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.