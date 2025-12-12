Betis vence Dínamo Zagreb com gol de Antony e segue invicto na Liga Europa

O Betis segue invicto na Liga Europa 2025/26 após seis rodadas. O clube de Sevilha venceu o Dínamo Zagreb por 3 a 1, nesta quinta-feira (11), e se manteve firme na briga pela liderança da fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Antony foi um dos destaques da partida no Estádio Maksimir, na Croácia, e chegou ao quarto jogo consecutivo tendo participações em gols. Além do brasileiro, Sergi Domínguez (contra) e Rodrigo Riquelme completaram o placar. Nos minutos finais, Niko Galesic descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Betis chegou a 14 pontos em seis jogos na Liga Europa e está na vice-liderança. O Midtjylland, da Dinamarca, é o líder com 15.

Por outro lado, o Dínamo Zagreb vive um momento complicado. Após um início positivo na Liga Europa, o time chegou à terceira derrota consecutiva e quatro jogos sem vitória. Assim, os croatas caíram para a 25ª posição e saíram da zona de classificação para os playoffs das oitavas de final.

Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Por outro lado, as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

