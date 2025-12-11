Igor Jesus entra no fim e garante a vitória do Nottingham na Liga Europa

Igor Jesus tem muita estrela com a camisa do Nottingham Forest. O atacante ex-Botafogo, no duelo desta quarta-feira, 11/12, contra o Utrecht, pela sexta rodada da Liga Europa, começou no banco. E neste confronto no estádio, fora de casa, no Estádio Galgenwaard, na Holanda, por lá ficou até entrar aos 41 minutos do segundo tempo. O jogo estava 1 a 1. Mas, aos 43, aproveitou uma sobra de bola para colocar na rede e fazer o gol que garantiu a duríssima vitória do Forest por 2 a 1. Foi seu quarto gol na competição. Assim, é um dos principais artilheiros. Kalimuendo fez o outro gol dos ingleses. Van der Horn marcou para o Utrecht.

A vitória leva o Nottingham aos 11 pontos, com chance de ao fim da rodada terminar no Top-8, posição que garangte vaga direta às oitavas de final. O Utrecht, com um ponto, não conseguirá nem mesmo a repescagem (9º aos 24º lugares). Assim, está eliminado (não sai mais do grupo dos times entre 25º e 36º lugares). Na próxima rodada, o Nottingham visita o Braga, em confronto direto pelo Top-8, e o Utrecht recebe o Genk, que luta para terminar entre os oito primeiros.

Legião brasileira

Do sexteto brazuca do Nottingham, quatro foram titulares: o goleiro John (ex-Botafogo), os zagueiros Murillo (ex-Corinthians) e Morato (ex-São Paulo) e o apoiador Douglas Luiz (ex-Vasco). Apenas o atacante Igor Jesus (ex-Botafogo) começou no banco. O sexto brazuca, o zagueiro Jair (Botafogo) não foi inscrito para a Liga Europa. Douglas Luiz saiu no intervalo, Murillo aos 24 da etapa final e Igor Jesus, como citado, entrou no fim para decidir o jogo. Os holandeses do Utrecht, que têm como astro o marfinense Sebastian Haller (ex-West Ham, Ajax e Dortmund), não contam com brasileiros na relação de jogadores.

Utrecht x Nottingham, jogo lá e cá

O Utrecht começou buscando o gol, já que apenas a vitória interessava e o time enfrentava em casa uma equipe muito irregular na temporada. Mas o domínio não resultava em chances e a primeira oportunidade clara foi do time inglês, uma cabeçada do zagueiro Morato que não entrou porque a zaga conseguiu desviar. Passou raspando o travessão. Este susto fez o Utrecht se ligar ainda mais no jogo. E quase marcou aos 23 em chute do espanhol Miguel Rodríguez, que obrigou o goleiro brasileiro John a grande defesa. Apesar da luta de ambos os times, e muitos chuveirinhos na área que foram rechaçados pelos zagueiros, o placar seguiu em branco até o fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, o Nottingham voltou com Elliot Anderson no lugar de Douglas Luiz. O brasileiro, que estava há mais de um mês fora, sentiu a velocidade do jogo e saiu. O Forest entrou melhor e saiu na frente com um golaço de Kalimuendo logo aos seis minutos. Ele recebeu de Hudson-Odoi pela esquerda, já dentro da área, e driblou na raça três jogadores rivais e chutou com força para mandar uma bomba e colocar o time inglês na frente. E Kalimuendo quase ampliou. Sua cabeçada foi perfeita, mas bateu em um companheiro, Ndoye, que “salvou” o que seria o gol de seu time.

Igor Jesus entra, marca e ingleses vencem

Depois dos 20 minutos, o Utrecht, puxado pela torcida, foi insistente e empatou aos 28 quando Van der Horn apareceu livre na segunda trave após chuveirinho em falta cobrada por Karouani. E seguiu em cima, tentando a virada. Contudo, o Forest tinha uma arma secreta para vencer o jogo. Mesmo que tardia, o treinador xxxx lançou a sua arma: Igor Jesus. O brasileiro substituiu Kalimuendo aos 40 e, aos 42, Hudson-Odoi invadiu pela esquerda e cruzou. Ndoye cabeceou para ótima defesa parcial de Vasilis Barka. Mas a sobra ficou com quem? Igor Jesus. Bola na rede e mais três pontos para o Nottingham Forest, na Liga Europa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.