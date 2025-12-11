Novos uniformes do Fluminense vazam nas redes; veja fotos

Os novos uniformes do Fluminense para a próxima temporada vazaram nas redes sociais. Nas imagens que circularam nesta quinta-feira (11), é possível notar as camisas 1 e 2, além das vestes de goleiro, lançadas pela Puma para 2026. Esta, aliás, será a primeira linha de uniformes da nova fornecedora de material esportivo do clube, que estreia já em janeiro.

As camisas tricolor e branca são semelhantes com o modelo atual, da última linha lançada pela Umbro. A diferença, no entanto, está na gola, que tem formado em “V”, e não redonda. O design, portanto, preserva a tradição do clube, com o uniforme principal nas cores verde, branco e grená. Já o uniforme de goleiro, com a cor predominante preta.

Após meses de negociações, o Fluminense acertou com a Puma até o final de 2030. A empresa alemã, portanto, será a nova fornecedora de material esportivo a partir de 2026. A escolha pela Puma atende a um desejo estratégico da gestão. O objetivo do clube, afinal, era migrar para uma das “três grandes” marcas do mercado esportivo mundial, aproveitando a visibilidade obtida no Mundial de Clubes.

A saída da Umbro encerra um ciclo vitorioso. A parceria, iniciada em 2020, acompanhou o Fluminense em momentos históricos. Sob a chancela da marca inglesa, o clube conquistou a inédita Libertadores em 2023 e disputou dois Mundiais. O clube, então, respeitará o contrato vigente até o dia 31 de dezembro e só deve anunciar a Puma, oficialmente, a virada do ano. Contudo, o cronograma já está desenhado.

