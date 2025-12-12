Fifa é criticada por valor dos ingressos para final da Copa de 2026

A Fifa virou alvo de críticas depois que vieram a público os preços dos ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026. De acordo com a federação croata, que divulgou os valores do lote PMA — reservado aos torcedores que acompanham sua seleção durante todo o torneio — o ingresso mais barato para a decisão do dia 19 de julho, no MetLife Stadium, ultrapassa 3,5 mil euros’.

LEIA MAIS: Betis vence Dínamo Zagreb com gol de Antony e segue invicto na Liga Europa

A divulgação gerou indignação imediata na Football Supporters Europe (FSE). A entidade classificou os valores como abusivos e acusou a Fifa de trair a tradição da Copa ao ignorar o papel dos torcedores que dão vida ao evento.

Segundo a FSE, quem seguir sua seleção desde a estreia até a final usando esse tipo de ingresso pode gastar, no mínimo, 5,8 mil euros (R$ 36,8 mil) somente em bilhetes. Este valor é quase cinco vezes mais do que no Mundial do Qatar, em 2022.

Em nota oficial, a organização afirmou que os preços são abusivos e pediu que a Fifa suspenda imediatamente as vendas do lote PMA, abra diálogo com todos os envolvidos e reveja não só os valores, mas também a distribuição das categorias, para a Copa permanecer fiel ao seu caráter popular e cultural.

Hospedagem e viagens podem triplicar orçamento dos torcedores

A polêmica surge enquanto torcedores de vários países já demonstram preocupação com o custo total de participar do torneio nos Estados Unidos, México e Canadá. Isto porque os gastos com hospedagem e viagens podem facilmente dobrar ou triplicar o orçamento.

Até o momento, a Fifa não respondeu diretamente às críticas, mas a pressão para a entidade repensar sua política de preços só aumenta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.