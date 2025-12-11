Neymar deve operar o joelho antes de renovar com o Santos

Neymar deve passar por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo na próxima semana, após retornar de férias em Miami, nos Estados Unidos. O procedimento deve ocorrer antes de uma possível renovação de contrato com o Santos.

O tempo de recuperação para este tipo de cirurgia é de cerca de um mês. Portanto, o Peixe quer resolver a situação o quanto antes para deixar Neymar pronto para a próxima temporada. Afinal, a última Data Fifa antes da Copa do Mundo ocorrerá em março. Após isso, o técnico Carlo Ancelotti só fará a convocação final para a Copa do Mundo. Assim, o início do ano será fundamental para o jogador.

LEIA MAIS: Santos coloca Tiquinho Soares na lista de negociáveis e busca novo camisa 9

Neymar passará por uma artroscopia para corrigir um esgarçamento no menisco do joelho esquerdo. Apesar de não impedir o camisa 10 de atuar nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o problema o fez obrigou a utilizar três camadas de proteção na região, para garantir estabilidade e menos dor.

Santos confia na renovação de Neymar

A ideia do departamento médico do Santos é recuperar o jogador para que ele fique 100% pronto para atuar em alto nível em 2026. Assim, poderia convencer Carlo Ancelotti de que poderia estar na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O Peixe acredita que faz parte deste processo e confia na renovação de contrato com o craque.

O projeto de retorno de Neymar foi pensando em disputar a Copa, contando com renovações de contrato a cada seis meses, garantindo liberdade ao camisa 10 e seu staff caso algo desse errado. Vale destacar que o jogador já se readaptou à cidade e ao clube.

A reapresentação do elenco do Santos está prevista para o dia 2 de janeiro, quando Neymar ainda estaria se recuperando da artroscopia. Assim, a diretoria espera que a situação contratual do jogador já tenha sido resolvida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.