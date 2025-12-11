Jogadores mostram preparativos para o Natal com decorações de suas casas; veja

Festas de fim de ano a caminho! O final da temporada para a maioria dos clubes representa que celebrações como o Natal e o Réveillon estão próximas. Assim, diversos jogadores, suas namoradas ou até mesmo esposas começaram a decorar as casas para as festividades e compartilharam nas redes sociais. A preparação se explica principalmente para comemorar o nascimento de Jesus Cristo e a passagem do Papai Noel.

A árvore de Natal da casa do lateral Alex Telles, do Botafogo, já está pronta. A esposa do jogador foi quem compartilhou o resultado nas redes sociais. A companheira é a compositora Vitória Telles. O trabalho da artista já foi reconhecido por grandes músicos como Simone & Simaria e Zé Felipe, que já gravaram suas músicas. A companheira do defensor fez uma postagem com o símbolo natalino ao lado da filha mais velha do casal, Antonella.

Neymar dividiu suas atenções em dezembro entre salvar o Santos do rebaixamento no Brasileirão, atender aos fãs, responder e ignorar os haters nas redes socias. Além disso, sobrou tempo para o craque e a esposa Bruna Biancardi se dedicarem à preparação do período natalino da família. Eles postaram um registro em que é possível vê-los ao lado de Mavie, filha mais velha do casal, e dão atenção aos últimos detalhes da árvore.

Um post compartilhado por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Os namorados que atualmente contam com o grande apreço da maioria dos brasileiros, Vini Jr e Virginia também já estão nos preparativos. A influenciadora fez postagem no Instagram e expôs a decoração de Natal na casa do atacante no Rio de Janeiro.

Clima de Natal dos jogadores do Flamengo em meio a maratona no fim do ano

O zagueiro Léo Pereira e o meio-campista Arrascaeta vivem um dos melhores momentos de suas carreiras. O defensor foi uma das principais peças da temporada com extensa minutagem nas competições e atuações decisivas. Assim, após um início turbulento no clube, ele se firmou como ídolo, principalmente depois da conquista do tetracampeonato da Libertadores.

Pouco mais de dois meses da separação, Léo Pereira confirmou a volta do seu relacionamento com a produtora de conteúdo digital Karoline Lima. Depois de reatarem, o casal evidencia o amor deles como se fosse o começo do relacionamento através da publicação de fotos.

Entre suas frequentes postagens nas redes sociais, a influenciadora indicou alguns detalhes de como deve ser o seu próximo Natal. A única certeza é de que o zagueiro do Flamengo estará junto na celebração das festividades. Em especial após o seu retorno ao Brasil após a disputa da Copa Intercontinental, no Catar.

O uruguaio Arrascaeta também passa por momento inesquecível. Afinal, seu nível de atuação em 2025 é superior ao de outros anos em que foi vitorioso pelo Flamengo. Além disso, ele também foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O jogador também foi pai recentemente, já que Milano nasceu no último sábado (6).

Porém, antes da chegada do filho e da viagem para o Catar para a disputa do Intercontinental, a esposa Camila compartilhou a árvore de Natal da família. No registro, ainda conserva o barrigão ao lado de Arrascaeta e dos seus dois cachorros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.