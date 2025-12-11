Botafogo também busca volante que atua na Série A do Brasileirão

O Botafogo foca em reforçar o setor de meio-campo para próxima temporada. Afinal, o clube já negocia a contratação dos volantes Júlio Romão, do Ferencváros, e Pedro Bicalho, do Qarabag. Além deles, o Glorioso ainda busca mais um nome no setor que atua na Série A do Campeonato Brasileiro. A informação é da “ESPN”.

Além disso, o clube carioca já ultrapassou o interesse e já sondou nomes que atuaram para volância pela primeira divisão. As negociação com Qarabag e Ferencváros seguem en andamento. Os clubes estrangeiros, aliás, pediram mais para seguirem com as conversas com o Botafogo.

Um dos exemplos foi a sondagem por Luan, do São Paulo. De acordo com o “Lance!”, o Botafogo fez uma sondagem ao jogador. Lembrando que em setembro o clube carioca realizou uma proposta ao atleta, de 26 anos. Atualmente, o Botafogo conta com Marlon Freitas, Danilo, Newton e Allan para o setor.

Pedro Bicalho tem 24 anos, fez base no Cruzeiro, mas estreou no profissional do Palmeiras. No Brasil também atuou no Vitória, mas se destacou em Portugal, jogando por Santa Clara e Alverca, antes de se transferir para o Qarabag.

Do outro lado, Júlio Romão atuou pelo Santa Clara (POR) e pelo Qarabag (AZE), antes de ir para o Ferencváros em fevereiro de 2025. O volante, aliás, tem 18 jogos pelo clube húngaro, sendo sete na atual temporada. Seu contrato vai até junho de 2029.

