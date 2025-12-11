Gabriel Jesus celebra retorno ao Arsenal após 11 meses afastado por lesão

Gabriel Jesus voltou a disputar uma partida oficial pelo time principal do Arsenal após onze meses desde a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo sofrida em janeiro. O atacante entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 contra o Club Brugge, pela Champions, e atuou por 28 minutos. Foi o suficiente para deixar uma boa impressão, com uma bola no travessão e movimentações que contribuíram para o bom funcionamento do time.

“Para mim, não importa as chances que tive. Consegui algumas em boas posições, pude finalizar a jogada e acertar o gol no momento. Nas três chances que tive, eu acertei o gol. Mas só de voltar após 11 meses e me mover do jeito que eu me movi, estou muito feliz. Onze meses parado, duvidando de mim mesmo”, disse Gabriel Jesus após a partida.

Para efeito de comparação, por exemplo, o brasileiro tocou mais na bola do que o atacante sueco Viktor Gyokeres, que esteve em campo durante os primeiros 62 minutos. Assim, a volta de Gabriel Jesus chamou a atenção do treinador dos Gunners, Mikel Arteta, e também rendeu elogios na imprensa internacional.

“Acho que ele (Gabriel Jesus) traz algo a mais, e fiquei muito feliz em ver isso”, destacou Arteta no pós-jogo. Na ocasião, o treinador também indicou que o atacante deve ter papel importante na segunda metade da temporada e ressaltou a importância do brasileiro para o bom funcionamento da equipe.

“Gabi tem uma qualidade muito especial, que é a de conectar todos ao seu redor, e isso é algo que nós, como equipe, precisamos, e nos tornará melhores”, explicou Arteta.

Elogios do ‘New York Times’

O retorno do atacante ainda foi celebrado pelo ‘New York Times’, ao destacar que, apesar da importante vitória da equipe inglesa e do bom funcionamento do time, “foi o retorno de Jesus que trouxe a verdadeira sensação de bem-estar. Vê-lo de volta ao campo — sorrindo, tabelando, se movimentando pelos lados do campo e recuando para o meio-campo — foi uma alegria”. Além disso, a publicação do correspondente do Arsenal, James McNicholas, também ressaltou que a volta do atacante pode ser “exatamente o que o time precisa”. “Nada aguçou tanto a imaginação dos torcedores quanto o retorno de Jesus”, continuou a publicação.

Gabriel Jesus garante que está ‘mais do que pronto’

Além disso, após a partida, o atacante também celebrou o desempenho e enfatizou a maneira como conseguiu se reintegrar à equipe e reencontrar o ritmo.

“Todos esperavam que eu marcasse, e, obviamente, eu queria marcar. Tive algumas oportunidades, mas mesmo assim, estou muito feliz e satisfeito, porque voltar e ter alguns toques na bola como tive hoje à noite, e a maneira como consegui me movimentar, a maneira como consegui manter a posse de bola”, disse Jesus em entrevista ao site do Arsenal.

“Nos primeiros três meses, eu tinha muitas dúvidas, mas depois consegui me concentrar mais no que Deus quer de mim”, relembrou o atacante.

Por fim, ele também destacou as expectativas para a sequência da temporada: “Estou muito feliz. Me sinto mais do que pronto.”

