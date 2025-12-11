Cristian Olivera recebe proposta do Nacional e pode deixar o Grêmio

O Grêmio recebeu nesta semana uma proposta do Nacional pelo atacante Cristian Olivera. A investida dos uruguaios é por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo. O Imortal confirma a oferta, porém nega que tenha chegado a um acordo.

Pessoas ligadas ao Grêmio e o intermediário da negociação se reuniram na última quarta-feira (10), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O Nacional está confiante em um desfecho positivo, de acordo com o “ge”.

Em entrevista ao programa “Arda con Estos”, da “Aweno TV”, o vice-presidente do clube uruguaio, Flavio Perchman, disse que Cristian Olivera será jogador do Nacional na próxima temporada.

“Sim, vai jogar no Nacional. Um empréstimo e uma opção de compra”, destacou.

A vontade do jogador deve pesar para a conclusão do negócio. Cristian Olivera já afirmou o desejo de atuar pelo Nacional. Assim, os uruguaios acreditam que o desfecho seja questão de tempo.

O jogador foi a contratação mais cara do Grêmio em 2025, ao lado do zagueiro Wagner Leonardo. Afinal, custou 4,5 milhões de dólares (R$ 25,6 milhões na cotação da época). Apesar dos altos valores, Cristian Olivera não correspondeu às expectativas em sua primeira temporada.

No total, disputou 37 partidas pelo Grêmio em 2025, com seis gols marcados e duas assistências concedidas.

