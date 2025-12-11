Torcedora viraliza, ganha camisa do Flamengo e é destaque em postagem da Netflix

Uma criança ganhou repercussão nas redes sociais ao mostrar seu amor pelo Flamengo ao dar prioridade ao seu time do coração em uma sequência de vídeos do influenciador Max Vitorino. A viralização ocorreu primeiramente em um registro no qual Micaela demonstra não ter nenhum interesse em questões que são tendências. Neste caso, o produtor de conteúdo pergunta qual a opinião da torcedora mirim sobre a recém-lançada quinta temporada da série “Stranger Things”, atração disponível no streaming Netflix.

Na sequência, Micaela, fã do Rubro-Negro, é incisiva e responde de maneira curta.

“ ‘Fring King’ é o cara**, bagulho é Flamengo”, destacou a menina, que provocou a alegria de outras crianças que passaram a gritar depois da sua resposta.

Com o impacto positivo, o influenciador retornou ao local para reencontrar Micaela e gravar outro vídeo. Nesta oportunidade, Max Vitorino, que é assumidamente vascaíno, popôs pagar R$ 1 mil para a menina trocar de lado. No entanto, a criança provou que o seu amor pelo Flamengo é superior a qualquer quantia e recusou a proposta.

Posteriormente, o produtor de conteúdo reencontrou Micaela e, dessa vez, a sua investida foi tentar presenteá-la com uma camisa do Vasco. No entanto, ela prontamente recusou. Entretanto, depois, Max lhe entregou uma blusa do Rubro-Negro customizada com a frase que ganhou notoriedade e virou meme nas costas: “Fring King”.

Netflix brinca com meme relacionado ao Flamengo

A Netflix aproveitou-se do episódio para também conseguir engajamento com a situação. Assim, a empresa de streaming fez uma postagem com a emblemática arte da atração “Stranger Things”, porém com uma modificação. No caso, com a substituição do nome da série pelo meme “Fring King” na publicação. Com o intuito de reforçar que era uma alusão ao conteúdo que viralizou, adicionou o hino do Flamengo.

