Roma vence Celtic e segue na briga por vaga nas oitavas da Liga Europa

A Roma venceu o Celtic por 3 a 0, nesta quinta-feira (11), em partida válida pela 6ª rodada da primeira fase da Liga Europa 2025/26. Evan Ferguson foi o grande destaque com dois gols marcados, enquanto Liam Scales (contra) completou o placar no Celtic Park, em Glasgow, na Escócia. Os donos da casa ainda tiveram um gol anulado e desperdiçaram uma cobrança de pênalti no segundo tempo.

LEIA MAIS: Dybala, da Roma, entra no radar de gigante argentino

Dessa maneira, a Roma chegou à terceira vitória consecutiva na Liga Europa e se colocou na briga por uma vaga direta nas oitavas de final. A equipe chegou a 12 pontos e subiu para a 10ª posição.

Por outro lado, o Celtic segue com uma campanha irregular na competição e caiu para o 24º lugar, com sete pontos em seis jogos.

Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.