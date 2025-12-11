Em jogo com gol contra bizarro, Porto vence Malmo pela Liga Europa

O Porto conquistou uma vitória importante na Liga Europa. Nesta quinta-feira (11), os Dragões venceram o Malmo por 2 a 1, no Estádio do Dragão, em Portugal, pela sexta rodada da fase de liga da competição. Samu Aghehowa marcou duas vezes no primeiro tempo para garantir mais três pontos para os portugueses. No último lance da partida, porém, um erro da zaga portuguesa, Francisco Moura marcou um gol contra bizarro.

A zaga do Porto afastou mal a bola, Alberto Costa cabeceou a bola exatamente na cabeça do atacante do Malmo. A bola foi em direção ao gol, bateu na trave e depois na barriga de Francisco Moura. Apesar disso, não houve tempo para mais nada.

Com o resultado, o time comandado por Francesco Farioli permaneceu na oitava colocação, com 13 pontos, dentro da zona de classificação para as oitavas de final da Europa League. Muito perto de cravar a vaga direta já na próxima rodada. O Malmo, por sua vez, segue sem vencer na competição e amarga na 34ª colocação, com apenas um pontos. O time sueco não tem mais chances de avançar no torneio.

Os gols de Samu Aghehowa aconteceram ainda no primeiro tempo. Aos 29 minutos, a bola foi alçada na área, o atacante subiu para cabecear e estufou as redes do gol do goleiro Olsen. Não muito tempo depois, aos 35 minutos, o jovem espanhol de 21 anos, portanto, completou com o pé direito na pequena área para ampliar a diferença.

E agora?

Por fim, os times voltam a campo pela competição somente em 22 de janeiro. O Porto, assim, visita o Viktoria Plzen, às 14h45 (de Brasília), no Doosan Arena. O Malmo, entretanto, recebe o Estrela Vermelha no mesmo dia e horário, na Suécia. Os jogos vão ocorrer pela 7ª e penúltima rodada da Liga Europa.

