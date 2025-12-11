Ex-jogadores da dupla Gre-Nal organizam jogo beneficente com garis do RS

Com o fim da temporada para a maioria dos clubes brasileiros, os jogos beneficentes ganham destaque, como será a iniciativa de dois atletas que atuaram na dupla Gre-Nal. Afinal, os ex-jogadores Dunga e Tinga, através do projeto “Tamo Junto”, do antigo camisa 5 do Grêmio e 16 do Internacional, prepara um amistoso contra os garis de Porto Alegre. No caso, a partida amigável ocorrerá entre os associados da empresa estadual “Cootravipa” e os marcantes personagens da história do Colorado e do Imortal. O duelo vai ocorrer às 9h30, no próximo domingo (14), no SESC Protásio.

Participações de ex-jogadores marcantes da dupla Gre-Nal

A entrada para o evento solidário é franca desde que haja a doação de 1 kg de alimento não perecível. Além de Dunga – que será o capitão do time de ex-jogadores – e Tinga, Lucas Leiva, Luiz Mário, Edílson, Leanderson e Marcelo Moreno também confirmaram presença. Além de Índio, ex-zagueiro campeão mundial pelo Internacional em 2006.

Aliás, outros personagens que estarão presentes são Moledo, Labarthe, Diego e Diogo. O comandante da equipe será Celso Roth, que levou as duas principais equipes do Rio Grande do Sul a momentos expressivos. No caso do Colorado, ele era o treinador do bicampeonato da Libertadores em 2010. Com relação ao Grêmio, ele esteve à frente da equipe no vice-campeonato brasileiro em 2008.

Destino das doações e homenagem aos garis

A participação dos garis associados à “Cootravipa” tem a intenção de frisar a responsabilidade da instituição estatal com a inclusão social. Além disso, a iniciativa visa reforçar e enaltecer a importância do trabalho dos profissionais de limpeza de Porto Alegre.

Todos os alimentos oriundos das doações para acompanhar o jogo beneficente terão as seguintes instituições sociais como destino: línica Esperança de Apoio à Criança e ao Adolescente (Ceacri), Associação de Apoio a Pessoas em Ilhas e Periferias (AAAPIP) e Centro Comunitário da Vila Orfanotrófio 1 (Cencor 1). Todas essas entidades realizam práticas sociais, além da assistência a famílias que se encontram em condições precárias na capital gaúcha.

Um post compartilhado por Porto Alegre Oficial (@portoalegreoficial)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.