Fortaleza anuncia contratação do técnico Thiago Carpini

O Fortaleza anunciou, na noite desta quinta-feira (11), a contratação do técnico Thiago Carpini até o fim de 2026. O último trabalho do técnico foi no Juventude, que também terminou o Campeonato Brasileiro rebaixado para a Segunda Divisão.

Junto dele, chegam os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero. O grupo, aliás, terá ao longo do ano o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileiro Série B em 2026. O Tricolor de Aço volta a ter um técnico brasileiro após cinco temporadas liderado por estrangeiros.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, afinal, elogiou que Carpini é um treinador mais jovem, moderno e alinhou como ele quer executar o trabalho.

“Amigos tricolores, viemos anunciar a notícia de que fechamos com Tiago Carpini para ser o treinador do Fortaleza com o principal objetivo do Leão voltar à Série A. É um treinador jovem, moderno, tem feito bons trabalhos, onde conseguiu o acesso nessa divisão com o Juventude e estava trabalhando na Série A”, disse o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.

Além do Juventude, Carpini já esteve à frente do São Paulo, em 2024, quando conquistou a Supercopa do Brasil. O técnico também comando o Vitória e passou mais de um ano com uma sequência de 22 jogos de invencibilidade. Além disso, ele treinou Guarani-SP, Oeste-SP, Inter de Limeira-SP, Santo André-SP, Ferroviária-SP e Água Santa-SP.

