Vasco x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Vasco e Fluminense jogam Nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília). Trata-se do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. E o Maracanã vai ferver. As equipes se enfrentaram três vezes na temporada, com duas vitórias do Tricolor. No entanto, o Cruz-Maltino venceu o último encontro. Quem passar por este mata-mata farpa final com o vencedor de Corinthians x Cruzeiro (na ida, em Minas, Corinthians 1 a 0).
A Voz do esporte farpa a cobertura desta partida. O comando da Jornada e a narração é de Christian Rafael.