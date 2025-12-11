Julio Romão confirma interesse do Botafogo: “Sonho em voltar ao Brasil”

O volante Julio Romão confirmou o interesse do Botafogo. O jogador do Ferencváros, da Hungria, se animou com a ideia de voltar ao futebol brasileiro. Ele, porém, tem contrato com o clube húngaro, que já recusou a primeira proposta do Alvinegro. Porém, o clube carioca pretende enviar nova oferta nos próximos dias.

“Fico muito feliz pelo interesse. Tenho o sonho de um dia voltar a jogar do Brasil e principalmente para atuar na Série A. Meus empresários estão cuidando de tudo. Venho trabalhando no dia a dia e sempre buscando dar o meu melhor”, afirmou ao “ge”.

Nesta quinta-feira, Julio Romão entrou em campo na vitória do Ferencváros sobre o Rangers, na Liga Europa. A equipe húngara e garantiu, ao menos, vaga nos play-offs da competição internacional.

Pela Europa, o volante atuou pelo Santa Clara (POR) e pelo Qarabag (AZE), antes de ir para o Ferencváros em fevereiro de 2025. Romão, aliás, tem 18 jogos pelo clube húngaro, sendo sete na atual temporada. Seu contrato vai até junho de 2029.

Júlio Romão nunca jogou profissionalmente no Brasil. Porém, passou pelas categorias de base do Duque de Caxias, Boavista, Goiás, Athletico-PR e da Ponte Preta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.