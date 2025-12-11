Jorginho evita projetar duelo entre Flamengo e PSG

Depois de vencer o Cruz Azul pelo Dérbi das Américas, na última quarta-feira (11), o Flamengo vive a expectativa de avançar para grande decisão da Copa Intercontinental diante do PSG. No entanto, o volante Jorginho, que tem experiência no futebol europeu, evitou projetar o duelo contra os franceses na decisão.

“Acredito que não (dá para pensar no PSG). Hoje foi mais uma prova de que quem está aqui merece estar. Com certeza todos são equipes qualificadas. Precisamos conhecer bem o Pyramids, será um jogo difícil precisamos estar preparados para depois pensar no próximo”, analisou Jorginho.

Além de Jorginho, o atacante Bruno Henrique também admitiu ansiedade pela estreia na competição mundial. Assim, busca foca na “semifinal” da Copa Interncontinental.

“(Ansiedade) Está presente em todos os jogos. Claro que no Mundial é diferente. Mas a gente conseguiu focar somente no jogo. Sabíamos da importância de vencer a passar para o próximo adversário. Agora é descansar, preparar para o próximo jogo que é muito difícil também. Sabemos que não tem jogo fácil no Mundial”, afirmou Bruno Henrique.

O Flamengo enfrenta o Pyramids, do Egito, no próximo sábado, às 14h (de Brasília), também no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Quem ganhar essa partida enfrenta o PSG, atual campeão da Uefa Champions League, na finalíssima em 17 de dezembro, valendo o título mundial.

