Athletico manifesta interesse em permanecer com Patrick, do Santos

O Athletico deseja manter o volante Patrick em seu elenco para 2026. O jogador de 33 anos chegou ao Furacão emprestado pelo Santos e está com o vínculo próximo do fim. A expectativa é que o Alvinegro Praiano não coloque travasnas negociações.

De acordo com o portal ge, o Peixe não possui interesse em reaproveitar nenhum dos seus atletas emprestados no ano que vem. Entretanto, o clube deve exigir uma compensação financeira para liberar Patrick de forma definitiva ao Rubro-Negro. As negociações ainda não começaram.

O Santos contratou o jogador no início do ano passado, pelo valor de um milhão de dólares (cerca de R$ 5,1 milhões) junto ao Atlético Mineiro. O volante tem contrato com o Alvinegro da Vila Belmiro até o final de 2026.

Patrick se destacou na campanha do acesso do Furacão como um dos homens de confiança do treinador Odair Hellmann. O volante atuou em 41 partidas, com duas assistências anotadas. No ano passado, o jogador também estava no elenco que subiu com o Santos para a Série A.

