“Maior da história”: Brasileiro do Pyramids projeta semi contra o Flamengo

O Flamengo terá um obstáculo com sotaque brasileiro na semifinal da Copa Intercontinental. O ponta Ewerton, natural do Amapá, defende as cores do Pyramids e conhece bem o tamanho do desafio que aguarda sua equipe neste sábado (13), em Doha. Para o clube egípcio, que possui apenas 17 anos de fundação e vive uma ascensão meteórica na África, o confronto contra o tetracampeão da Libertadores representa o ápice de sua trajetória esportiva. O atacante de 28 anos não hesitou em definir a partida como o momento mais importante da instituição até hoje.

Ewerton adotou um discurso humilde e jogou toda a responsabilidade para o lado carioca. Ele reconhece a disparidade técnica, mas vê nessa situação uma vantagem psicológica para o Pyramids.

“Para todo mundo aqui tem sido um sonho, esse vai ser o jogo mais especial da história do clube, acho que vai ser o maior jogo da história do clube. Clube que é novo e vem crescendo temporada após temporada. A gente está sonhando jogo a jogo, foi assim contra o Al-Ahli, agora vai ser contra o Flamengo. Eles são favoritos, a gente sabe disso. Não tem pressão nenhuma, não temos nada a perder. Temos que dar o nosso dentro dos 90 minutos e ver o que vai acontecer”, afirmou o jogador.

Pyramids tem suas armas contra o Flamengo

Apesar de entregar o favoritismo, o brasileiro alertou para as armas que o time egípcio pretende usar no estádio Ahmad bin Ali. Segundo ele, o Pyramids aposta na imposição atlética para travar o ritmo envolvente do Flamengo. A liga local exige muito contato e resistência, o que moldou o estilo de jogo do elenco.

“Fisicamente é um time muito forte, que defende muito bem. O Campeonato Egípcio por si só não é fácil, é um campeonato muito físico. Acho que esse é o ponto forte do time”, analisou.

Nos bastidores, Ewerton atua como um consultor informal para a comissão técnica e os companheiros. Desde que o Rubro-Negro garantiu a vaga no torneio mundial, os jogadores do Pyramids buscam informações sobre o gigante brasileiro. O atacante revelou que o grupo assistiu à estreia do Fla contra o Cruz Azul e agora compreende melhor a magnitude do adversário.

Ao ser questionado sobre quais peças merecem atenção especial, ele preferiu não individualizar.

“Todos. Todo cuidado é pouco, né? A gente sabe da qualidade, acho que eles nem tanto, mas ontem puderam assistir a um pouco do jogo e saber que o Flamengo é uma grande equipe. Desde quando o Flamengo ganhou a Libertadores, eles vêm me perguntando, a gente vem conversando. Sempre passo algumas coisas para eles, mas eles agora têm um pouco mais de noção do que é o Flamengo e da qualidade deles”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.