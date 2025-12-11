WTorre inicia reforma no gramado do Allianz Parque e Palmeiras começará 2026 na Arena Barueri

A WTorre iniciou o processo de troca do gramado sintético do Allianz Parque. A empresa, que administra o estádio, ainda não estabeleceu uma data para as obras terminarem. Com isso, o Palmeiras iniciará a disputa da próxima temporada mandando seus jogos na Arena Barueri, que também tem vínculo com o clube.

A expectativa é que os trabalhos durem pelo menos 45 dias. Isso implica no calendário de jogos alviverde no Campeonato Paulista e no início do Campeonato Brasileiro, que está marcado para o dia 28 de janeiro.

A Arena Barueri, casa do Palmeiras para os primeiros jogos de 2026, também possui gramado sintético. Já o Allianz Parque seguirá com a Soccer Grass como fornecedora do material. A estimtiva é que o valor da obra tenha um custo de R$ 11 milhões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.