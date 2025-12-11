Cria do São Paulo pode permanecer no Porto por mais um semestre por conta de lesão

O lateral-direito Moreira pode ter o seu contrato de empréstimo junto ao Porto esticado por mais um semestre. O jogador, que pertence ao São Paulo, ficou afastado dos gramados no último semestre por conta de uma lesão e pode ganhar uma nova oportunidade pelo clube português.

Moreira vinha atuando pelo time B dos Dragões, onde se destacava. O lateral participou de 12 partidas e marcou um gol. Justamente quando estava sendo cotado para subir para a equipe principal, sofreu com uma contusão na coxa que lhe afastou dos jogos por três meses.

Entretanto, aos 21 anos, o jogador não está nos planos do São Paulo para a próxima temporada. Inclusive, a questão física dificultou a afirmação do lateral dentro do Tricolor. Afinal, ara a posição, Hernán Crespo conta com Cédric Soares, Maílton e Maik.

No momento, existe uma tendência para a ampliação do vínculo. Caso o negócio não dê certo, o São Paulo pode usar Moreira como uma moeda de troca em futuras transações. O lateral possui contrato com o clube até metade 2027.

O contrato de empréstimo com o Porto possui uma cláusula de compra de 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 15,3 milhões, por 50% dos direitos econômicos. O Tricolor ficaria com 40% da representaçaõ do jogador.

