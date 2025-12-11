Autor do gol da virada do Vasco, Vegetti chora e desabafa após vitória: “Sou um lutador”

Pablo Vegetti assumiu o protagonismo absoluto na noite desta quinta-feira (11/12). O centroavante argentino ignorou a fase recente de instabilidade e apareceu nos acréscimos para garantir a vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Fluminense. Mais do que o gol da virada no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o camisa 99 entregou alma em campo. Ao apito final, o “Pirata” desabafou, chorou e reafirmou seu compromisso visceral com o clube, colocando a instituição acima de qualquer momento individual adverso ou perda de espaço no time titular.

A entrevista pós-jogo revelou o peso que o jogador carregava. Recentemente, Vegetti demonstrou insatisfação pública ao ser substituído contra o Atlético-MG, o que gerou ruídos sobre sua situação no elenco. Hoje, no entanto, a resposta veio com palavras fortes e olhos marejados ainda no gramado do Maracanã.

“Eu sou um lutador. Luto muito por essa camisa. Com minha vida e meu coração. Quero defender essa camisa sempre da melhor maneira”, disparou o ídolo, visivelmente tocado pela importância do momento.

O artilheiro também tocou na ferida de sua minutagem reduzida nas últimas partidas. Ele reconheceu o momento técnico complicado, mas rechaçou qualquer vaidade que pudesse prejudicar o grupo nesta reta final de temporada:

“Estou em um momento difícil, não estou jogando muito. Mas, para mim é sempre primeiro o Vasco.”

Essa postura de liderança serviu para inflamar ainda mais a torcida, que celebrou a vantagem conquistada no “apagar das luzes”.

Vegetti mostra faro de decisão

O clássico foi tenso e equilibrado. O Fluminense saiu na frente na primeira etapa com um gol do colombiano Serna. O Vasco precisou buscar forças para reagir e encontrou o empate com o jovem Rayan. Quando o 1 a 1 parecia definitivo, Vegetti mostrou seu faro de decisão e decretou o triunfo que muda o panorama do confronto.

Agora, o cenário favorece o Gigante da Colina. As equipes retornam ao Maracanã no próximo domingo (14), às 20h. O Vasco joga por qualquer igualdade para avançar à grande final. O Fluminense, por sua vez, precisará vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente, ou por um gol para forçar a disputa de pênaltis. Quem sobreviver a essa batalha enfrentará o vencedor de Corinthians e Cruzeiro na disputa pelo título nacional.

